Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'a telif kıskacı: 'Haber' servisini Avrupa Birliği'nden çekecek /24 Ocak 2019 23:57

Google'a telif kıskacı: 'Haber' servisini Avrupa Birliği'nden çekecek

Avrupa Birliği'nin üzerinde çalıştığı yeni yasa taslağına göre Google'ın yayıncılara haberlerini Google News hizmeti üzerinde yayımladığı için para vermesi isteniyor.

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Bloomberg'ün haberine göre Google konuyla ilgili resmi olarak yorum yapmazken şirket kaynakları Google Haberler servisi üzerinden reklam satışı yapmadığını dolayısıyla para kazanmadığı bu yüzden de yayıncılara para ödemek istemediğini söylüyor.

2011 yılında Google haberler servisini İspanya'da kapatmıştı.

İspanya Yayıncılar Birliği yaptıkları araştırma sonucu site trafiklerinin yüzde 13'ünü Google News servisi yüzünden kaybettiklerinin bunun da kendilerini yılda 9 milyon euro zarara uğrattığını açıklamıştı.

Google'ın haber biriminin başındaki Richard Gingras geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nde yayıncılık yapan her yayıncıyı lisanslamayacaklarını söylemişti.

Medya sektörü hakkında analizler hazırlayan Enders Analysis isimli şirkette çalışan uzman François Godard, “Makul bir planla gelmek Google'ın elinde ve sorumluluğunda” diyor.
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