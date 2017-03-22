Google yanardağın içine kadar girdi

GOOGLE Street View arka sokaklarda ve gidilmesi zor yerlerde panaromik fotoğraflar çekmeye başladı. Google Street View’in ilk defa aktif bir volkana yaklaşarak yer seviyesinin altına indiği açıklandı. Fotoğraflar, Ambrym adasında bulunan Marum kraterinin 400 metre derininden geliyor. Ambrym, Büyük Okyanus’ta, Avustralya’nın doğusunda kalan Vanuatu Cumhuriyeti’ni oluşturan 80 adacıktan bir tanesi ve Avustralya’nın kıyı çizgisinden 1610 kilometre uzaklıkta bulunuyor.