Google www'yi kaldırdı 'güvenlikçiler' tepki gösterdi

Google bu iki ön eki Chrome 76 uygulaması ile adres çubuğundan kaldırırken, güvenliğe önem veren kullanıcılar ve bazı geliştiriciler bu yeni uygulamadan pek de memnun kalmadı.







Uygulama hem mobil hem de masaüstü Chrome için geçerli olurken, Google bu uygulama ile, basit, sade, anlaşılır ve daha kısa url'ler hedefliyor.





Chip'teki habere göre, kullanıcılar güncelleme sonrasında gerçek URL'yi (web adresini) veya bağlantının HTTPS olduğunu görebilmek için adres üzerine ikinci kez tıklamak zorunda kalıyor.





Url kırpma uygulaması Google'ın yeni bir girişimi değil aslında. Chrome 69 ile bu kırpmayı deneyen Google, tepkiler üzerine geri adım atmıştı.





Kimi kullanıcılar, URL'nin bir kısmını gizlemenin, kullanıcının tarayıcının gösterdiği bilgilere olan güvenini eksilteceğini düşünüyor.





Gelen olumsuz tepkinin Google'ı ikinci kez vazgeçirmeye yetip yetmeyeceği merak konusu.





Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz