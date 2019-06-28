Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, toplu taşıma araçlarının doluluk oranını söyleyecek /28 Haziran 2019 14:27

Google, toplu taşıma araçlarının doluluk oranını söyleyecek

Teknoloji devi Google, harita uygulamasında toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını göstermeye başlayacak.

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Yeni uygulama sayesinde, yolcular evlerinden çıkmadan önce Google Haritalar uygulamasını kullanarak halk otobüsü ve trenlerin ne kadar kalabalık olduğunu kontrol edebilecek.

The Verge internet sitesinin haberine göre, Google, bir süredir ‘Google Haritalar’ uygulamasını kullanan kişilerden toplu taşıma araçlarındaki doluluk seviyeleri konusunda ipuçları göndermelerini istiyordu. Yolcular seyahatlerini tamamladıktan sonra verilen seçeneklerden ‘Çok sayıda boş koltuk’, ‘az sayıda boş koltuk’ veya ‘sadece ayakta yolcu’ seçeneklerini işaretledi.
Şirket yolcuların gönderdikleri bu verileri kullanarak ‘Google Haritalar’ uygulamasını kullananların her gün yapacakları yolculukları ne şekilde ayarlamaları gerektiğini gösterecek.

Uygulamanın bu özelliğinin, dünya genelindeki 200 kentte Perşembe gününden itibaren başladığı bildirildi. Örneğin, Tokyo’da işine sabah trenle giden bir kişi, sabah 9.40 treninde boş koltuk bulunmadığını ve sadece ayakta gidebileceği bilgisini evinden çıkmadan görebilecek.

Bu özelliğin çok kalabalık otobüs veya tren istasyonlarında insanları yolculuk öncesi karar vermeleri konusunda yönlendirebileceği belirtiliyor.
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