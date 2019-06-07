Samanyolu Haber /Dünya / Google, oyun platformu Stadia'yı piyasaya süreceği tarihi açıkladı /07 Haziran 2019 10:22

Google, oyun platformu Stadia'yı piyasaya süreceği tarihi açıkladı

Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamayı vadeden sistem, Netflix gibi internet üzerinden dizi ve film izleme platformları gibi çalışacak.

Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019'dan itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa çıkacak.

STADIA NASIL ÇALIŞACAK?

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu.

2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi.

Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.

Stadia'nın oyun kumandası ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayında Stadia servisine erişmenin tek yolu 'Başlangıç paketi'ni satın almak. Bu paketin bedeli 129 dolar olarak belirlendi.

Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü de var. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine paket dahilinde.

Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek.

Ancak tüm oyunlar aylık 9,99 dolarlık aboneliğe dahil değil. Yeni çıkan oyunlara erişim için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Google, oyun platformu Stadia'yı piyasaya süreceği tarihi... Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:53