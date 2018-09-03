Google Mastercard'ı kullanıcı bilgileri için satın aldı

Google'ın, ABD'de yapılan kredi kartı harcamalarına ilişkin Mastercard verilerini satın aldığı ortaya çıktı.





Bloomberg tarafından ortaya çıkartılan gizli anlaşmayla internetten yapılmayan satın alma verileri de Google'ın eline geçmiş oldu.





İki şirket anlaşmaya ilişkin resmi açıklama yapmazken, Mastercard satılan verilerle kişilerin kesin harcamalarının bilinemeyeceğini iddia etti.





Google'ın satın aldığı verilerle birlikte dijital reklamların mağazalardan satın almalara etkisini ölçebileceği söyleniyor.





Konuyla ilgili ilk denemelerin ABD'de yapıldığı ve programın geçtiğimiz yıl başlatıldığı aktarılıyor.





Google, kullanıcı harcamalarını gizli tuttuğunu, yalnızca reklamlar ve satın almaya sonuçları üzerine eğilimleri reklam verenlere sağladığını öne sürüyor.