Google’ın yapay zekasından tartışılacak hizmet

Yeni geliştirilen algoritma ismi açıklanmayan bir kadın üzerinde uygulandı. Göğüs kanserinin son evresindeki bir kadın, iki doktorla görüştü ve MR’ı çekildi. Diğer yaşamsal verileriyle birlikte hastane kayıtları da dahil olmak üzere toplam 175 bin 639 veri algoritmaya yüklendi. Yapay zeka yaptığı değerlendirmede hastanın ölüm ihtimalini yüzde 19,9 olarak hesapladı. Hasta birkaç gün sonra hayatını kaybetti.





Kimliği açıklanmayan bu kadının dokunaklı hayat hikayesi Google tarafından yapılan bir araştırma kapsamında geçtiğimiz Mayıs’ta yayımlandı. Araştırma, tedavide sinir ağlarının potansiyelini ön plana çıkaran, verileri otomatik olarak öğrenip geliştiren yeni bir tür yapay zeka yazılımı üzerine.





ATIL BİLGİLER DE DEĞERLENDİREBİLİYOR





Euronews’te yer alan habere göre, tıp uzmanlarını en çok etkileyense Google’ın daha önce erişilmez olduğu düşünülen bilgisayar dosyaları veya eski grafikler üzerinde tutulan notlar arasından da bilgi eleyebilmesi. Üstelik bunu varolan tekniklerden daha hızlı ve daha isabetli şekilde yapabiliyor. Google’ın tahmin sistemi elde edilen sonuca hangi kayıtlar üzerinden ulaşıldığını da gösteriyor.





Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları elektronik sağlık kayıtlarının ve hastalara ait diğer verilerin daha verimli bir şekilde kullanılması için yıllardır yeni yöntemler geliştirmeye uğraşıyor. Çünkü daha fazla bilgi paylaşımı ve gerekli bilgilerin doğru zamanda açığa çıkarılması evrak işine ayrılan vakti azaltarak hastaya daha fazla zaman ayrılmasına yardımcı olabilir. Daha da önemlisi hayat kurtarabilir. Ancak varolan sistemler maliyetli ve külfetli olduğu kadar zaman da kaybettiriyor.





Google’ın bir sonraki adımda hastalık belirtilerinin ve teşhisinin daha isabetli yapılabilmesini hedeflediği kaydedildi. Bu hedef umutla birlikte kaygıları da beraberinde getiriyor.





Google’ın ‘Tıp Beyni’ olarak adlandırdığı grubun çalışmaları yapay zekanın sağlık alanındaki uygulamaları için ticari pazara girme imkanı açıyor. Sağlık alanındaki yazılımlar çoğunlukla elle kodlandırılırken, Google’ın yaklaşımı makinelerin verileri kendi kendine çözümlemeyi öğrenmesine dayanıyor. Bu sayede çok bariz hataların önüne geçilebilmesi umuluyor. Google gelecekte doktorların bazı ilaç ve tanılarda yapay zeka tarafından yönlendirilmesini amaçlıyor.