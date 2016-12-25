Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, Hindistan'ın en büyük derdine çare üretti /25 Aralık 2016 02:36

Google, Hindistan'ın en büyük derdine çare üretti

Google, Hindistan'da sokakta ihtiyaç gidermeye karşı 'en yakın tuvalet uygulaması' çıkardı. Ülkede 1.2 milyar kişinin evinde tuvalet yok...

Google, Hindistan'ın en büyük derdine çare üretti

  Hindistan hükümetinin sokaklarda ihtiyaç giderilmesini engellemek için sipariş ettiği uygulama, Google Haritalar üzerinden en yakın umumi tuvaletleri gösteriyor. Uygulama, bu tuvaletlerin adresi ve açılış saatinin yanı sıra tarzı, ne kadar temiz olup olmadığı ve kullanım ücreti konusunda konusunda da kullanıcılara bilgi veriyor.

Hindistan’da sadece Delhi’de 5 bin 100 umumi tuvalet bulunmasına rağmen, ülkede sokakta tuvalet ihtiyacı giderme alışkanlığı yaygın. Zira ülkede 1.2 milyar kişinin evinde tuvalet yok. Hükümetin bu uygulamayı destekleme sebebinin de hijyen koşullarını düzeltmek olduğu belirtiliyor.
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