Samanyolu Haber /Teknoloji / Google Haritalar'a yeni özellik: Radarları gösterecek /18 Ocak 2019 00:22

Google Haritalar'a yeni özellik: Radarları gösterecek

Google Haritalar'a yeni bir özellik daha geldi. Bu yenilikle birlikte artık yolculuk sırasında radar cezası alma ihtimaliniz azalacak.

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Google'ın Haritalar servisine yeni gelen bir özellikle uygulama artık yol güzergahındaki radarları gösterecek. Uygulama radar cezası alma ihtimalini düşürse de beraberinde yol güvenliği sorunlarını da getiriyor.

Google Haritalar, belirli bölgelerde hizmete girecek şekilde oldukça faydalı bir yenilik edindi. Buna göre Google Haritalar içerisinde küçük ikonlar aracılığıyla, sürüş esnasında nerelerde radar olduğunu görebileceksiniz.

Google, sizleri sesli uyarı yöntemiyle de radarlara karşı haberdar edecek.  Bu özellik şu an bütün Google Haritalar kullanıcıları için sunulmuş değil. Sadece Android kullanıcılarına ve de bu kullanıcıların da belirli bir kesimine hizmet veriyor.

 


Google, bu özelliği kullanıcılara bölge bölge sunuyor. Reddit kullanıcılarının keşfettiği üzere, herhangi bir şekilde bu özelliği elle açmanız da mümkün değil. Bu anlamda biraz beklemeniz gerekecek.

Ülkemizde çok rağbet görmüyor olsa da Waze isimli uygulamadan alınan bir başka önemli özellik de kaza ve radar raporlama oldu.
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