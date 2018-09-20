Samanyolu Haber /Dünya / Google: Gmail verilerini üçüncü kişilerle paylaşmaya devam edeceğiz /20 Eylül 2018 23:00

Google: Gmail verilerini üçüncü kişilerle paylaşmaya devam edeceğiz

Google, Amerikalı senatörlere yazdığı mektubunda, elektronik mektuplaşma hizmeti olan Gmail'deki verilerin diğer uygulama geliştiricilerle paylaşmasını savundu.

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Alphabet şirketinin çatısı altında olan Google, dünya çapında 1,4 milyar insanın kullandığı Gmail'deki maillere, eklenti geliştiren yazılımcıların ulaşmasına izin veriyor.

Perşembe günü kamuya açıklanan şirket mektubuna göre Google, nasıl kullandıkları konusunda şeffaf oldukları ve izin aldıkları takdirde Gmail'deki içerikleri üçüncü kişiler ile paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mektupta güvenlik araştırmacılarının, üçüncü kişileri denetleyerek bu verilerin kötü bir şekilde kullanılmasına izin verilmediği öne sürüldü.

Şirket, kötü niyetli uygulamaların tespit edildiğinde kaldırıldığını, kullanıcıları da bu uygulamalar hakkında uyardığını kaleme aldı.

Ancak mektubunda kaç şirketin kötü niyetli olduğunun tespit edildiğine dair bir rakam vermedi.

Söz gelimi bir şirket mailler arasında 'makbuz' araması yapmak isterse Gmail'deki makbuzları görüntüleyebiliyor.

Senato'da oturum olacak

Google, verilerin gizliliği ve güvenliği ile ilgili genişleyen bir soruşturma kapsamında sorgulanıyor.

ABD'de Senato'nun ticaret komitesi, Google, Apple, AT&T ve Twitter şirketlerini 26 Eylül'de düzenlenecek bir oturumda veri güvenliği uygulamaları ile ilgili olarak sorgulayacak.

Haziran 2017'de Google kişileştirilmiş reklamların oluşturulmaması için Gmail'in verilerinin taranmasına son vereceğini, gizlilik ve güvenlik konularında değişiklikler yapacağını söylemişti.

Google, Reuters'ın konu ile ilgili sorularına yanıt vermedi.

BBC
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