Google buzdolabınızı açtığınızda acıktığınızı anlayabilecek

Günlük hayatınızda konuştuklarınızı, yaptıklarınızı ve hatta hissettiklerinizi takip edebilen bir teknoloji yakın zaman önce Google tarafından patentlendi. Bu teknolojiler ileride dev şirketlerin sizi çok iyi tanıyarak, size özel reklam yapmaları için kullanılabilir.





Euronews'in haberine göre, patent başvurusunun ayrıntıları incelendiğinde evde kullanılan Google Home, Amazon Echo veya Apple HomePod gibi sesli asistan sistemlerinin ne derecede kullanıcıları izleyebileceği gözler önüne seriliyor.

'Akıllı ev sistemi' olarak adlandırılabilecek teknoloji sayesinde şirketler evin hangi odasında olduğunuzu, üzerinizde ne giydiğinizi, ne zaman çalışıp ne zaman dinlendiğinizi takip edebilecek. Sistem içerisindeki mikrofon ve kameralar örneğin buzdolabı kapağını açtığınızda acıktığınızı algılayabilecek.

HER BİR KİŞİ İÇİN AYRI PROFİLLER OLUŞTURULACAK

Kameralar ayrıca evin içerisindeki kişilerin kimliklerini ayrı ayrı belirleyerek her birisi için ayrı profiller oluşturabilecek. Bu sayede sizin hakkında bilgi edindiği gibi arkadaşlarınızı ve misafirlerinizi de gözlemleyebilecek.

SÖYLEDİKLERİNİZ DE KAYIT ALTINDA









Google'ın başka bir patenti, izlemelerin daha da ileri gidebileceğini gösteriyor. Amacının 'çocukların hareketlerini kısıtlamak' olduğu söylenen teknoloji, örneğin çocuğunuzun küfürlü bir kelime kullanması durumunda size bilgi verecek.

Bunun yanında sistem sayesinde çocuğunuz hangi sitelere girdiğini yakından takip edebileceğiniz gibi siz evde yokken kendisine yasakladığınız şeyleri yaptığını da görebileceksiniz.





Bu sistem elbette sadece çocuğunuzu değil sizi de gözlem altında tutmak için kullanılabilir. Aynı sistem örneğin siz klavye kullanırken veya kağıt üzerine yazı yazarken çıkan sesten çalışıyor olduğunuzu algılayabilir.

Yatak odanıza girmek istiyorlar





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