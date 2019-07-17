Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, blog servisini kapatıyor /17 Temmuz 2019 23:48

Google, blog servisini kapatıyor

Google, blog yönetim aracı olarak bilinen Blog Compass isimli uygulamasını çok fazla ilgi görmediği için kapatmaya karar verdi.

SHABER3.COM

Google, blog yönetim aracı olarak bilinen Blog Compass isimli uygulamasını çok fazla ilgi görmediği için kapatmaya karar verdi.

Google, özellikle blog yazıları yazan ve internet sitesi sahibi olan kullanıcıları için Blog Compass adında bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile blog ve internet siteleri için trend içeriklerin temini kolaylaşırken, internet sitesi sahiplerinin bu platforma ilgi göstereceği düşünülmüştü.

Ancak beklentilerin aksine kullanıcılar Google'ın söz konusu platformunu kullanmayı tercih etmedi. Bunda en önemli etken ise kullanıcıların halihazırda kullandıkları servislerden memnun olmaları ve Google'dan daha farklı bir çözüm sunmamış olması.

Google, bu durumu daha fazla uzatmak istemeyerek Blog Compass için duyuru yaptı. Şirket, birkaç ay içinde uygulamanın tamamen kapatılacağını kaydetti. Google'ın özellikle büyük talep beklediği Hindistan'dan yana hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi.
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