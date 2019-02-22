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Gomis'in gol sevinci çocuğu korkuttu
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Gomis'in gol sevinci çocuğu korkuttu
/
22 Şubat 2019 13:11
Gomis'in gol sevinci çocuğu korkuttu
Eski Galatasaraylı Gomis Suudi Arabistan Ligi'nde gollerine devam ederken futbolcunun gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu.
Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal'ın Al Ittihad'i yendiği deplasman maçında ilk golü atan Bafetimbi Gomis oldu. Başarılı futbolcunun gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Bunu fark eden Gomis ise gence formasını hediye etti.
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Gomis'in gol sevinci çocuğu korkuttu
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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