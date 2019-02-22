Gomis'in gol sevinci çocuğu korkuttu

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal'ın Al Ittihad'i yendiği deplasman maçında ilk golü atan Bafetimbi Gomis oldu. Başarılı futbolcunun gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Bunu fark eden Gomis ise gence formasını hediye etti.







