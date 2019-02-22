Samanyolu Haber /Spor / Gomis'in gol sevinci çocuğu korkuttu /22 Şubat 2019 13:11

Gomis'in gol sevinci çocuğu korkuttu

Eski Galatasaraylı Gomis Suudi Arabistan Ligi'nde gollerine devam ederken futbolcunun gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu.

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal'ın Al Ittihad'i yendiği deplasman maçında ilk golü atan Bafetimbi Gomis oldu. Başarılı futbolcunun gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Bunu fark eden Gomis ise gence formasını hediye etti.


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