Gömdünüz mü?

24 Ekim 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde demeci yer alan Numan Kurtulmuş, seçim vaadi olarak "terörü toprağa gömmeyi" vaad etmişti.





Bu konuda bir caps hazırlayarak sosyal medyada paylaşan LDP, çok sayıda etkileşim aldı.





Her hadisede olduğu gibi konuyu "dış güçler"e bağlayan AKP zihniyeti, Numan Kurtulmuş'un o konuşmasında da kendini göstermişti. Kurtulmuş, "terör saldırılarının arkasında Türkiye'yi güçlü görmek istemeyenlerin parmağının olduğunu" ifade etmişti.





Numan Kurtulmuş'un Korgan ilçesinde yaptığı konuşma, "'Tek başına iktidar olursak terörü toprağa gömeceğiz'" başlığı ile Milliyet'te haber olmuştu.











