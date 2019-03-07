"Gölge Adam" hayatını kaybetti

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası, gazeteci Halit Ertuğrul Akbay bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatının kaybetti.





Sözcü gazetesi davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında ikamet eden Burak Akbay'ın cenazesine katılamayacak.

HALİT ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?





Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın’da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.





"Gölge Adam" müstear ismiyle iş dünyasındaki yolsuzlukları yazdı. "Mülakat" gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden olan Akbay, çok sayıda ses getiren röportaja imza attı.





1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini yayımlamaya başladı. 2013 yılında "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabında zinde kalmanın sırlarını anlatmıştı.