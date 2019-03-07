Samanyolu Haber /Medya / "Gölge Adam" hayatını kaybetti /07 Mart 2019 11:44

"Gölge Adam" hayatını kaybetti

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası, gazeteci Halit Ertuğrul Akbay hayatının kaybetti. Burak Akbay, babasının cenaze merasimine katılamayacak.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası, gazeteci Halit Ertuğrul Akbay bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatının kaybetti. 

Sözcü gazetesi davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında ikamet eden Burak Akbay'ın cenazesine katılamayacak. 
HALİT ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın’da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

"Gölge Adam" müstear ismiyle iş dünyasındaki yolsuzlukları yazdı. "Mülakat" gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden olan Akbay, çok sayıda ses getiren röportaja imza attı.

1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini yayımlamaya başladı. 2013 yılında "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabında zinde kalmanın sırlarını anlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Gölge Adam" hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdı

Hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdı

Lokantadaki akvaryum patlayınca panik yaşandı

Lokantadaki akvaryum patlayınca panik yaşandı

Lokantadaki akvaryum patlayınca panik yaşandı

Lokantadaki akvaryum patlayınca panik yaşandı

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Bir Nefes

Bir Nefes

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Erdoğan’dan bir yalan daha

Erdoğan’dan bir yalan daha

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

İşte Çığın otoyola düştüğü anı

İşte Çığın otoyola düştüğü anı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:52