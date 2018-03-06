Samanyolu Haber /Gündem / Goldman Sachs'tan Merkez Bankasına faiz uyarısı /06 Mart 2018 14:07

Goldman Sachs'tan Merkez Bankasına faiz uyarısı

TCMB'nin faizleri artırması gerektiğini savunan Goldman Sachs, bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 10.1 seviyesinde kalmasını beklediklerini belirtti. JP Morgan ise yüzde 9.5 yönündeki yıl sonu enflasyon beklentilerini koruduklarını açıkladı.

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Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, TCMB'nin faiz oranlarını daha da artırması gerektiği görüşünü devam ettirdiklerini, ancak zamanlamanın belirsiz ve global finansal şartlara bağlı olmaya devam ettiğini ifade etti.


Çekirdek enflasyonun yılın büyük bölümünde yüzde 10'un üzerinde kalmasını beklediklerini vurgulayan Goldman Sachs, 2018 yılında ortalama enflasyonu yüzde 10.1 olarak beklediklerini ve TCMB'nin faizleri daha da artırması gerektiği görüşünü devam ettirdiklerini ifade etti.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Türkiye'de gelecek birkaç ay enflasyonun yüzde 10 civarında kalmasını beklediklerini bildiren JP Morgan ise, yüzde 9.5 yönündeki yıl sonu tahminlerini koruduklarını açıkladı.

JP Morgan, TCMB'nin çarşamba günkü toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesini öngörmediklerini, bankanın ihtiyatlı dilini sürdürmesini beklediklerini bildirdi.
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