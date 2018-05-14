Samanyolu Haber /Ekonomi / Goldman Sachs: Türk lirası üzerindeki baskı devam edecek /14 Mayıs 2018 16:42

Goldman Sachs: Türk lirası üzerindeki baskı devam edecek

Goldman Sachs, Türkiye'nin cari işlemler açığının GSYH'ya oranının 2018'de gerileyeceğini belirtti, ancak Türk Lirası'nın baskı altında kalmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

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Goldman Sachs, Türkiye'nin cari işlemler açığının GSYH'ya oranının 2018'de 2017'ye göre gerileyeceğini tahmin etti. Ancak Goldman Sachs, kamu menkul kıymetleri piyasasından büyük çıkışlar devam ettikçe Türk Lirası'nın baskı altında kalmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Sputnik'in haberine göre yüksek petrol fiyatlarının etkisini, düşük altın ithalatının telafi edeceğini öngören Goldman Sachs, 2017'de yüzde 5,5 olan cari açık/GSYH oranının 2018'de yüzde 5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi. Dış dengenin, büyüme yanlısı politikaların etkisiyle sürdürülebilir seviyenin oldukça üzerinde olmaya devam ettiğini ifade eden Goldman Sachs, odak noktalarının cari açığın fonlanma kaynakları ve kalitesi olduğunu vurguladı.

Cari açığın fonlanmasının kamu borçlanma kağıtları piyasasına sermaye girişine bağlı olduğuna işaret eden Goldman Sachs, piyasadan büyük miktarda çıkışlar görmeye devam etmeleri haline TL'nin kırılgan olmayı sürdüreceğine inandıklarını belirtti.
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