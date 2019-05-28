Gökova'da 4.6'lık deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.





Kaymakam Bekir Yılmaz, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor" dedi.



