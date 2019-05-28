Samanyolu Haber /Gündem / Gökova'da 4.6'lık deprem /28 Mayıs 2019 11:07

Gökova'da 4.6'lık deprem

Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.

Kaymakam Bekir Yılmaz, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor" dedi. 

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