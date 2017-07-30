Samanyolu Haber /Gündem / Gökova Körfezi'nde yeni deprem /30 Temmuz 2017 10:32

Gökova Körfezi'nde yeni deprem

Gökova Körfezinde bu sabah 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Bir süredir deprem hareketliliğinin yaşandığı Gökova Körfezi'nde bu sabah 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.  

Saat 10.02'de meydana gelen deprem yerin 5 km altında oldu
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