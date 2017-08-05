Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

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Tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu 15 Temmuz sonrası İstanbul’da gözaltına alındı.





Açıkkol İstanbul Emniyet müdürlüğü’nün C bloğununun nezarethanesinde 13 gün gözaltında tutulduktan sonra vefat etmişti.







Çelikkol’a şeker hastası olduğunu defaatle söylemesine rağmen doktor tarafından hiç tıbbi müdahalede bulunulmamış, aynı nezarethanede kalan diğer tutuklular öğretmenin tüm raporlarında ve beyanlarında işkence yapıldığını yazdırdığı, doktor raporlarında da bu bilginin olduğunu ifade ettiler.





Hatta gözaltında ifadesini alan bir komisere hitaben “Sizde hiç vicdan kalmadı mı bir hayvana yapılmayacak bu muameleyi gencecik çocuğa yapıyorsunuz” denince komiser “Öyle şey olur mu direnirken öldü” diyerek pişkince cevap vermişti.







Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)’da ayrı ayrı yaptıkları incelemelerde Gökhan öğretmenin gözaltı sırasında işkenceyle öldürüldüğünün doğrulandığını kaydetttiler.





42 yaşındaki tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu’nun cenazesi, İstanbul’da izin verilmediği için eşinin memleketi Konya’da defnedildi. Ve namazı Diyanet imamı kıldırmayınca mahalle halkından bir kişi imamlık yaptı.