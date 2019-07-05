Gökçek'in Mega Projesi batıyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve “Ankapark” olarak adlandırılan tematik park bugün öğleden sonra kapatıldı. Sabah saatlerinde parka giriş yapılırken öğleden sonra “teknik arıza” olduğu söylenerek giriş yapmak isteyenler geri çevrildi.







‘İŞÇİLERE PARA ÖDENMEDİĞİ İÇİN KAPATILDI’





Gökçek’in istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde tamamlanan park uzun süren ihale sürecinin ardından “Wonderland Eurasia” ismiyle açılmıştı.





Halen parkta çalışan ve isminin yayınlanmasını istemeyen bir çalışan kapanmanın nedeninin teknik arıza olmadığını, işçilere maaşın ödenmediği için parkın kapatıldığını söyledi. Nisan ayından bu yana ücret alamadığını belirten işçi, “Arıza nedeniyle kapandığı söyleniyor ama işçilere ödeme yapılamadığı için kapatıldı. Bu zamana kadar 100’ün üzerinde işçi işten çıkarıldı. Ne zaman ücretlerin ödeneceğini biz de bilmiyoruz” diye konuştu.





‘ÜCRETİMİZ İADE EDİLMEDİ’





Kapatılma gerekçesini öğrenmek için gittiğimiz Ankapark’ın giriş kısmında görevli bir çalışan, teknik arıza nedeniyle içeriye kimsenin alınmadığını söyledi. Görevli, “Sabah saatlerinde parka gelenler içeride fakat onlara da bilet ücret iadesi yapılacak” dedi.





Parkın içinde arıza anonsunun yapılıp yapılmadığını sorduğumuz bir aile ise, “Biz sabah geldik. İçeride bize bilet iade edilecek denmedi. Bir kısımdaki aletler çalışmıyordu, biz de biraz tur atıp çıktık. Ücretimiz iade edilmedi” diye konuştu.





Mimarlar Odası Ankara Şubesi başta olmak üzere birçok kurum Ankapark’ın Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılmasına tepki göstermişti. Uzun yıllar yapımı devam eden park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart 2019’da açılmıştı.





Ankapark’taki “roller coaster” adlı oyuncak açılışından kısa bir süre sonra bozulmuş ve oyuncağı kullananlar yerden metrelerce yüksekten yürüyerek tahliye edilmiş, parkın yönetimi ise trenin arızalanmadığını oyuncağı kullananlardan birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğu açıklamıştı. Bu süreçte mimarlar parkın güvenliğine ilişkin kuşkularının olduğuna yönelik çok sayıda açıklama yapmıştı.