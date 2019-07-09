Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemini dün söktü.





Belediyeye ait görüntülü kayıt sistemenin şu ana kadar Gökçek'in evinde nasıl tutulduğu ise sır olarak kaldı.





AKP, ANKARA VE İSTANBUL'U KAYBEDİNCE...





31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) belediyeyi kaybetmesi ile Gökçek döneminde yapılan usulsüzlükler yeniden gündeme geldi. Yavaş iddiaların üzerine titizlikle gidileceğini açıkladı.





Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen teknik personel Gökçek'in evinde bulunan kamera takip ve kayıt sistemini söktü.





MELİH GÖKÇEK KENDİNİ SAVUNDU





Kameraların sökülmesine dair açıklama yapan Gökçek, şahsi Twitter hesabı üzerinden Dikmen Vadisi'ni takip ettiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.





Gökçek, “Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen A takımını dağıttı, iki teknisyen şu anda sökümü yapıyor. Eşinizle birlikte evinizde otururken 15-20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15-20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın, Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kâr kalmaz."

