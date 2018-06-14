Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in 'en büyük hayali' olan park ortada kaldı /14 Haziran 2018 14:48

Gökçek'in 'en büyük hayali' olan park ortada kaldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'en büyük hayalim' dediği projelerden biri olan Ankapark'ın işletme ihalesi, teklifte bulunan olmadığı için 15 gün sonraya ertelendi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi teklifte bulunan olmadığı için ertelendi.

Ankapark'ın işletme ihalesi için bugün Encümen Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan toplantıya katılım gerçekleşmedi.

İhaleye ilişkin bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, teklifte bulunan olmadığı için ihalenin 15 gün sonraya ertelendiğini duyurdu.

Ankapark'ın ihalesiyle ilgili dün Twitter hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Avrupa'nın en büyük temalı eğlence parkı Ankapark artık kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayıyor. 14 Haziran saat 10.00'da Ankapark'ın 29 yıllığına işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacak. Şimdiden Ankaramıza hayırlı olmasını dilerim'' demişti.
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