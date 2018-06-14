Gökçek'in 'en büyük hayali' olan park ortada kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi teklifte bulunan olmadığı için ertelendi.







Ankapark'ın işletme ihalesi için bugün Encümen Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan toplantıya katılım gerçekleşmedi.





İhaleye ilişkin bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, teklifte bulunan olmadığı için ihalenin 15 gün sonraya ertelendiğini duyurdu.





Ankapark'ın ihalesiyle ilgili dün Twitter hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Avrupa'nın en büyük temalı eğlence parkı Ankapark artık kapılarını ziyaretçilerine açmak için gün sayıyor. 14 Haziran saat 10.00'da Ankapark'ın 29 yıllığına işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacak. Şimdiden Ankaramıza hayırlı olmasını dilerim'' demişti.