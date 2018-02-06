Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in ağlayan bürokratına da aynı akıbet /06 Şubat 2018 20:12

Gökçek'in ağlayan bürokratına da aynı akıbet

Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden ayrılırken gözyaşlarına boğulmasıyla tanınan ANKET A.Ş Genel Müdürü Belma İlhan görevden alındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarını görevden almalar devam ediyor. Başkan Mustafa Tuna dün de ANKET A.Ş (Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret A.Ş) Genel Müdürü Belma İlhan’ı görevden aldı.
 
İlhan, Gökçek’in veda toplantısında yaptığı konuşma sırasında göz yaşlarını tutamamıştı. ANKET A.Ş, Gökçek döneminde, belediyenin kültür, sanat, reklam, tanıtım hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştu.

Gökçek, “İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum” sözleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Gökçek bu konuşmayı yaparken Belma İlhan’ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti.

 
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