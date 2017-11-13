Gökçek'in adını da sildiler!..

Gökçek’in izleri silinmeye başladı





İstifa sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu Sincan Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’ya devreden Melih Gökçek’e bir darbe daha geldi. 14 yıldır çıkan Büyükşehir Bülteni ilk defa Melih Gökçek’siz yayınlandı..





3 YERDE İSMİ GEÇTİ





Anayurt’ta Tamer Arda Erşin’in haberine göre, 33 sayfalık bültende Gökçek’in ismi sadece 3 yerde yer aldı. Bültende Gökçek’e, “28 Ekim’de görevinden istifa eden Melih Gökçek” sözünün yanı sıra Tuna’nın konuşmasındaki, “Başkanımız Gökçek’e teşekkür ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Bültende, yeni Başkan Tuna ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın el ele çekilmiş fotoğrafına ve Tuna ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yan yana yer aldığı fotoğrafa da yer verildi.





YENİ BAŞKAN DA İSTİFA İSTİYOR





Büyükşehir bülteninde değişime giden Tuna’nın, mevcut yapıyı da değiştireceği ileri sürülüyor. Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan tüm genel müdür, bürokratlar ve belediyeyle anlaşmalı şirketleri de değiştirmek istediği belirtiliyor.

Yeni Başkan Tuna’nın tüm genel müdür, bürokratlardan istifa dilekçesi aldığı konuşuluyor. Dilekçelerin, Genel Sekreter Asım Balcı aracılığıyla istendiği aktarılırken, istifa dilekçelerinin gerekçesi görevden alınmak istenen kişilerin zorluk çıkarmaması gösteriliyor. Tuna bu süreçten sonra istediği ismi makam koltuğundan alabilecek.





TUNA’NIN YENİ ŞİRKETLERLE ANLAŞMASI BEKLENİYOR





Belediye ile sözleşmesi olan bazı şirketlerin, sözleşmelerinin yenilenmediği de öğrenildi. Bu şirketlerde çalışanların toplanmaya başladığı öğrenildi. Şirketlerle yapılan sözleşme bir ay sonra sona ererken, Başkan Tuna’nın yeni şirketlerle anlaşması bekleniyor.