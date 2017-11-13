Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in adını da sildiler!.. /13 Kasım 2017 22:58

Gökçek'in adını da sildiler!..

Uzun yıllar Ankara'da hüküm süren Melih Gökçek'in izleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden siliniyor. İstifa ettikten sonra koltuğu Sincan Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna'ya devreden Gökçek'in ismi 14 yıldır çıkan Ankara Büyükşehir Bülteni'nden de silindi.

SHABER3.COM

Gökçek’in izleri silinmeye başladı

İstifa sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu Sincan Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’ya devreden Melih Gökçek’e bir darbe daha geldi. 14 yıldır çıkan Büyükşehir Bülteni ilk defa Melih Gökçek’siz yayınlandı..

3 YERDE İSMİ GEÇTİ

Anayurt’ta Tamer Arda Erşin’in haberine göre, 33 sayfalık bültende Gökçek’in ismi sadece 3 yerde yer aldı. Bültende Gökçek’e, “28 Ekim’de görevinden istifa eden Melih Gökçek” sözünün yanı sıra Tuna’nın konuşmasındaki, “Başkanımız Gökçek’e teşekkür ediyoruz” ifadesine yer verildi.
Bültende, yeni Başkan Tuna ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın el ele çekilmiş fotoğrafına ve Tuna ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yan yana yer aldığı fotoğrafa da yer verildi.

YENİ BAŞKAN DA İSTİFA İSTİYOR

Büyükşehir bülteninde değişime giden Tuna’nın, mevcut yapıyı da değiştireceği ileri sürülüyor. Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan tüm genel müdür, bürokratlar ve belediyeyle anlaşmalı şirketleri de değiştirmek istediği belirtiliyor.
Yeni Başkan Tuna’nın tüm genel müdür, bürokratlardan istifa dilekçesi aldığı konuşuluyor. Dilekçelerin, Genel Sekreter Asım Balcı aracılığıyla istendiği aktarılırken, istifa dilekçelerinin gerekçesi görevden alınmak istenen kişilerin zorluk çıkarmaması gösteriliyor. Tuna bu süreçten sonra istediği ismi makam koltuğundan alabilecek.

TUNA’NIN YENİ ŞİRKETLERLE ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Belediye ile sözleşmesi olan bazı şirketlerin, sözleşmelerinin yenilenmediği de öğrenildi. Bu şirketlerde çalışanların toplanmaya başladığı öğrenildi. Şirketlerle yapılan sözleşme bir ay sonra sona ererken, Başkan Tuna’nın yeni şirketlerle anlaşması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökçek'in adını da sildiler!.. Sonraki Haber >>

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

Erdoğan Reza Zarrab'a nasıl bulaştı

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

3 dakikada ATATÜRKÇÜLÜK...

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Zam haber vatandaşa nasıl yutturulur?

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Beyinden internete... İnternetten beyine...

Ön tekeri kırılan uçak nasıl iniş yaptı

Ön tekeri kırılan uçak nasıl iniş yaptı

Böyle ceza olur mu?

Böyle ceza olur mu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:33