Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek saraya doğru giderken AKP bakın ne yaptı! /23 Ekim 2017 17:49

Gökçek saraya doğru giderken AKP bakın ne yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e randevu verdi. Saat 16.00'da Beştepe'ye gelen Gökçek, “En büyük projem” dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek. Ayrıca “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götürecek.

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Melih Gökçek sarayda

Ekim ayı başından beri istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa tarihi belirsizliğini koruyor. Melih Gökçek'in istifa etmeden önce son bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği iddia ediliyordu. Bu son görüşmenin bugün olması bekleniyordu. 

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'e randevu verdi.  Melih Gökçek saat 16.00'da Beştepe'ye geldi.

ANKAPARK'IN BİTİRİLMESİNİ İSTEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir görüşme yapmadan istifa etmeyen Melih Gökçek’in, bugünkü randevuda ne anlatacağı merak ediliyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, “En büyük projem” dediği Ankapark’ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek.

Başkan Gökçek, Erdoğan ile son randevusuna geçen haftadan beri hazırlanıyor. Belediye bürokratlarından devam eden projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Gökçek, bunları Cumhurbaşkanına sunmak için bir dosyada  topladı. Ancak Gökçek için bu projeler içinde en önemlisi Ankapark. Gökçek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 23 Nisan’da açılacağını duyurduğu Ankapark’ın bitirilme sürecinde yer almak istediği talebini ileteceği öğrenildi. Ayrıca dünyada bu tür büyük park projelerine devlet desteğiyle yapıldığına dair örnekler sıralayıp, projenin uzamasının nedeni olarak devlet desteği olmayacağını söyleyeceği iddia edildi.

ANKET SONUÇLARINI DA SUNACAK

Gökçek’in ayrıca “Gökçekli ve Gökçeksiz Ankara” başlıklı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Cumhurbaşkanı'na götüreceği ifade edildi.

GÖRÜŞMEYİ BEKLERKEN GÖKÇEK'E KÖTÜ HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir kez görüşmeye hazırlanan Melih Gökçek’e kötü bir de haber geldi. Hükümet, Gökçek'in 'Hayalim' dediği Ankapark’ın bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisinden yararlanma hakkını 10 yıldan 30 yıla çıkaran yasal düzenlemeden vazgeçti. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gökçek’in büyük heyecanla beklediği yasa değişikliği hükümet önergesiyle tasarıdan çıkarıldı. 

Tasarının 6.maddesiyle Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine tesis edilen intifa hakkı süresi 10 yıldan 30 yıla çıkarılıyordu.

Ancak verilen önergeyle bu değişiklik tasarıdan çıkarıldı. 
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