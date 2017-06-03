Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek Hitler'e özendi /03 Haziran 2017 21:14

Gökçek Hitler'e özendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: F... tamamen sıfırlanması için bir neslin değişmesi gerekiyor.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,  Türkiye gazetesine verdiği röportajda Hizmet hareketine uygulanan Kitlesel Kırım'ın "yok etme" amaçlı olduğunu itiraf etti. Evrensel hukuku ve insan haklarını ihlal eden tutuklama ve gözaltılarla ilgili de konuşan Gökçek, "F... olayının Türkiye’de tamamen bitmesi bir 10 senemizi alır" dedikten sonra soykırım imasında bulundu: "Tamamen sıfırlanması için bir neslin değişmesi gerekiyor. Onun için de özellikle hükümet, iktidar olarak biz de belediyeler olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.
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