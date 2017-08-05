Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek: Foyalarını döktürme, otur oturduğun yerde /05 Ağustos 2017 23:21

Gökçek: Foyalarını döktürme, otur oturduğun yerde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akif Beki'nin kendisini Hüseyin Gülerce'ye destek verdiği gerekçesiyle eleştirmesine yanıt verdi. Gökçek, "Türkiye, eski Türkiye değil kalemşorlar. Oturun oturduğunuz yerde. Bize foyalarınızı ortaya döktürmeyin" dedi.

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Akif Beki'nin Gülerce'ye destek verdiği gerekçesiyle tepki gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beki'ye "otur oturduğun yerde" dedi.

"Akif, sana da tavsiyem haddini bilmen. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Bu ikazım da eski arkadaşlığımız yüzü suyu hürmetine" diyen Gökçek, "F... ve adamlarına karşı hayatlarını ortaya koyarak mücadele edenleri suçlamak vicdani bir davranış değil, ideolojik saplantı. Bir de şöyle düşün; herkes tarafından ‘yardım meleği’ diye tanıdığın bir insanla berabersin. Herkes bu insana hürmet gösteriyor. Bir anda bu adamın gizli işler çevirdiğini ve seri katil olduğunu duyuyor, araştırıyor ve gerçekten öyle olduğunu anlıyorsun ve ona karşı hemen çevreni yoğun bir şekilde uyarmaya ve onunla en şiddetli mücadeleye başlıyorsun. Bu davranış alkışlanmaz mı?” ifadelerini kullandı.
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