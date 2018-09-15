Göçmenlere hakaret eden İtalyan bakana küfürlü cevap

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, salgın hastalık yaymakla suçladığı göçmenlere bu kez de köle benzetmesi yaptı. Salvini'nin sözlerini kesen Lüksemburg Dışişleri ve Göç Bakanı Jean Asselborn ise küfür ederek sert yanıt verdi.





Euronews'in haberine göre ülkede İtalyan aşırı sağının lideri olan Salvini perşembe günü yaptığı bir konferans konuşmasında da Afrikalı göçmenleri kölelere benzetti. Aynı konferansta bulunan Lüksemburg Dışişleri Bakanı ise bu benzetmeden ötürü Salvini'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini







Salvini: Derdimiz çocuklarımız, köleye sahip olmak değil







Tepki çeken bu konuşma Avrupa Birliği Dönem Başkanı Avusturya devletinin ev sahipliği yaptığı 'Göçmenler ve Güvenlik' temalı basına kapalı konferansta gerçekleşti. Ancak Salvini'nin konuşması içeride kayda alındı ve kendi facebook sayfasında paylaşıldı.





Salvini konuşmasında şu ifadelere yer veriyor:





"Bazılarının Avrupa'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle göçe ihtiyacı olduğunu söylediğini duyuyorum. Ben meseleye tamamen farklı bakıyorum. Vatandaşlarım bana Avrupalıların yerine Afrikalıları geçireyim diye değil genç insanlarımıza geleceği dert etmeden rahatça aile kurabilmelerine yardımcı olmam için para ödüyor. Belki Lüksemburg'un derdi o olabilir ama İtalya'da kendi çocuklarımızın çocukları olsun diye uğraşıyoruz, olmayan çocuklarımız yerine yeni kölelere sahip olmak değil derdimiz."





Lüksemburg Dışişleri ve Göç Bakanı Jean Asselborn







'Göçmen olduğunuz zamanları unuttunuz'





Bu ifadeler üzerine sinirlenen Lüksemburg Dışişleri ve Göç Bakanı Jean Asselborn, Salvini'nin sözünü keserek fazla ileri gittiğini gösteren ifade ile Fransızca "Allez, allez, allez" şeklinde sesini yükseltti ve sonrasında "Lüksemburg'da biz tonla İtalyan göçmene ev sahipliği yaptık. Kendi ülkelerinde çocuklarına harcayabilecekleri paraları olsun diye ülkemize göçmen olarak geldiler." diyerek sözlerini Fransızca bir küfür ifadesi olan "Merde alors!" şeklinde bitirmesi gündeme oturdu.





İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden on yıllar içerisinde Avrupa içerisinde yaşanan göç dalgasına atıf yapan Asselborn, Lüksemburg ve Almanya gibi ülkelerin ekonomik büyüme sağlayabilmek için çeşitli ülkelerden göçmen işçi kabul ettiği dönemi kast ediyor.





Geçtiğimiz gün İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini tüberküloz (verem) hastalığının İtalya'da yeniden yayılmaya başladığını belirterek, ülkedeki göçmenleri hedef gösterdiği haberleri medyada yer almıştı.





İtalya'da koalisyon hükümetindeki Lig Partisi'nin başkanı olan Salvini haziran ayında göreve geldiğindenı bu yana göçmenler konusunda sert tavırlar sergiliyor.



