Gizli pazarlığa bir tepki de 'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan

Türk-İş Başkanı ile Hükümet arasındaki gizli pazarlığın ortaya çıkmasına bir tepki de KHK ile kapatılan sendikaların oluşturduğu 'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan geldi



'Mağdur Emekçiler Platformu' adına açıklama yapan KHK ile kapatılan AKSİYON-İŞ Genel Sekreteri Muammer Burtaç Giray yaşananlara tepki gösterdi.





Türkiye'de her kurumun bir şekilde iktidarın dümen suyuna gittiğini söyleyen Sekreteri Muammer Burtaç Giray muhalefet edenlerin başına gelenlere dikkat çekti.

Yapılanın 'gaf ' ile sınırlandırıp küçültülemeyeğini hatırlatan Burtaç Giray işçi, emekçi, halkın yararına her durumda birilerinin kendi menfaatleri doğrultusunda ittifak yaptıklarını söyledi..





İşte sosyal medya hesabından duyurulan açıklamanın bazı bölümleri:





Son rezalet de; varlığı emekçinin hakkını korumak olan sendikalar içerisinde, üye sayısı en büyüğü Türk-İş'in genel başkanının toplu iş sözleşmeleri sırasında açık kalan mikrofondan sarf ettiği sözler...





Bakanla yaptıkları pazarlığın “Dostlar alışverişte görsün ' cinsinden , göstermelik yapıldığının açık bir kanıtıdır.

Normal bir ülkede bu tür bir söylem infial uyandırır. Ancak basının tekelleştiği şu günlerde ancak cılız sesler gelmektedir.

Asgari ücretin yüzlerce katı maaş alan, her türlü imkanlara sahip , emekçinin aidatları ile keyif süren sendikacılar emek mücadelesinin 'Sarı Sendika' kavramının nasıl yaşatıldığının örneği verilmektedir.

Binlerce emekçi KHK'lar ile işlerinden edilirken, açlığa mahkum edilirken , uluslararası hukuk kuralları açıkça çiğnenirken, yüzlerce sendika kapatılırken ses çıkarmayan 'sözde' sendikacılardan da başka bir davranış beklemek hayal olurdu.

KHK ile sendikalarımız kapatılırken ortaya çıkan nefret söyleminin sebebi daha netleşiyor. Hatırlanacağı üzere , AKSiYON İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU bünyesindeki tüm iş kollarında kurulmuş olan sendikalar, çok kısa sürede ortaya koyduğu faaliyetleri ile emek sömürücülerinin ve onların destekçileri sarı sendikalar için bir korku vesilesi olmuştu





Türkiye'deki sendikal mücadeleye yeni bir anlayış getiren Aksiyon - İş sendikaları kurulan menfaat düzenine de bir tehdit olarak görülüyordu..





AKSIYON İŞ tüzüğünde gelirlerinin %80 nini üyelerine hizmet olarak harcamayı ilke edinmiş tek sendikaydı , yöneticilerinin maaşları asgari ücretin 3 katını geçmeyeceği net bir kurala bağlanmıştı.





Bu tür çıkışlar elbette emek sömürücülerini ve 'Sarı sendikaları' rahatsız etmişti.





Sendikalarımız kapandı. Ama olan Oldu memlekette ki 15 milyona yakın emekçiye ve onların bakmakla mükellef olduğu 35 milyon garibana oldu.....





Ancak Türkiye’de çökmüş olan adalet sistemi yeniden kuruluncaya kadar mağduriyetlerimizi uluslararası arenada duyurmak, haklılığımızdan kaynaklanan güçle hukukun geçerli olduğuna inandığımız Uluslararası kuruluşlarda mücadelemizi devam ettireceğiz...





Sendikalarımız Türkiye’de kapatılmış olmasına rağmen şu an “Mağdur Emekçiler Platformu” ve “Mağdur Eğitimciler Platformu” ismiyle Avrupa’da emekçiler olarak bir araya geldik . Hem Türkiye’de kalan emekçiler ile hem de yurt dışında yaşamak zorunda kalan emekçilerin sesi olacağız . Haksızlıklara ve Hukuksuzluklara karşı mücadelemiz devam edecek





Mağdur Emekçiler Platformu



