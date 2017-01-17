Gizli gizli harcamışlar







2016 yılı bütçe verilerine göre, “Gizli Hizmet Giderleri” adı altında bütçeden yapılan harcama, geçen yılın son ayında 159 milyon 136 bin lirayla bütün yılların aralık ayı rekorunu kırdı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın 2016 yılının tamamında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama 1 milyar 616 milyon 167 bin liraya ulaştı.





Örtülü ödenekten iki genel seçimin yapıldığı 2015 yılında 1 milyar 773 milyon lira harcama yapılmıştı. 2016 harcamasının 2015'ten düşük çıkmasında, geçen yıl eylül ayında yapılan düzeltme etkili oldu.





DİĞER GİDERLER PATLADI





Bütçe verilerine göre, 2010 yılından 2016 yılı sonunda kadar gizli hizmet giderleri adı altında yapılan harcamalar 8 milyar 547 milyon lirayı aştı. Geride kalan 7 yıldaki bu harcamanın 3 milyar 389 milyon lirası sadece son iki yılda gerçekleşti. Özellikle 2015 yılında örtülü harcamaların olağanüstü artmasında Başbakanlık'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı'na da bu kalemde harcama yetkisi verilmesi etkili oldu. 2016 yılında, silah ve savaş teçhizatı alımı ve işletmesine yönelik giderler 2015 yılına göre düşmesine karşın özellikle mühimmat alımı ile ‘diğer giderler' kaleminde büyük artış görüldü. Geçen yıl savunma amaçlı mühimmata ödenen para 411 milyon liraya çıkarken, 54 milyon liradan 808 milyon liraya yükselen savunma amaçlı ‘diğer giderler'in nelerden oluştuğu bilgisine bütçede yer verilmedi.





SAVUNMA HARCAMASI YÜZDE 18 YÜKSELDİ





Türkiye'nin sınır dışı operasyonlara başlaması ve terörle mücadeleye hız verilmesi ülkenin güvenlik ve savunmaya yönelik harcamalarında ciddi artışlara neden oldu. Güvenlik ve savunmaya bütçe kaynaklarından 2015 yılında 4 milyar 271 milyon lira para harcanırken 2016 yılında bu harcamanın yüzde 18.24 gibi önemli bir oranda artarak 5 milyar 50 milyon liraya yükselmesi dikkat çekti.