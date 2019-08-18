Samanyolu Haber /Dünya / Gizli Brexit raporu sızdı: İngiltere gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşayacak /18 Ağustos 2019 17:22

Gizli Brexit raporu sızdı: İngiltere gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşayacak

İngiltere'de basına sızan bir hükümet raporuna göre, Brexit'in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi halinde Birleşik Krallık gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşayacak.

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İngiliz Sunday Times gazetesinin haberine göre, gazeteye sızdırılan bazı belgeler İngiltere'nin'ın anlaşmasız şekilde Avrupa Birliği'nden ayrılması halinde pek çok sorunla karşılaşacağını gösteriyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, İngiltere Kabine Ofisi'nin derlediği rapor Birleşik Krallık'ta gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı çekileceğinin tahmin edildiğini belirtiyor.

Rapora göre ayrıca ülke limanlarında aylarca kaos yaşanması, İrlanda ile fiziki sınır oluşması ve sosyal giderlerin artması bekleniyor.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyecek bir anlaşma sağlanamasa bile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması için 31 Ekim tarihine bağlı kalacağı sözünü vermişti.

'OLABİLECEK EN KÖTÜ DURUMUN SENARYOSU DEĞİL'

AB ise Johnson'ın selefi Theresa May ile müzakere edilen ve Avam Kamarası'nda üç kez reddedilen anlaşmadan daha başka bir müzakere için koşulların bulunmadığını açıklamıştı. Uzmanlar bu şartlar altında Brexit'in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi olasılığının çok yükseldiği görüşünde.

Sunday Times'a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, raporla ilgili olarak "Bu, anlaşma olmaması halinde halkın karşı karşıya kalacaklarıyla ilgili en gerçekçi değerlendirme" diye konuştu.

Yetkili "Bunlar olabilecek, temel ve mantıklı senaryolar, olabilecek en kötü durumun senaryosu değil" dedi.
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