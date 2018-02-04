Gizemli kazı ardında harabe bıraktı: Evlerin zemininde çökme başladı

Mersin Tarsus'ta Türkiye'nin günlerce konuştuğu gizemli kazı ardında harabe bıraktı.





4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirilen kazı alanındaki evlerin zeminde çökmeler oldu.





Çalışmanın ardından toprakla kapatılan çukur çöktü. Çökme ile sadece dikey değil, güneye doğru kazı çalışması yapıldığı da odaya çıktı. Bu nedenle avlunun güney tarafında bulunan eski evin yıkılmaması için konulan demir destek kirişler de çökme nedeniyle eğildi. Sokaktaki bazı evlerin ihata duvarlarında da çatlaklar oluşmaya başladı.