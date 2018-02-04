Samanyolu Haber /Gündem / Gizemli kazı ardında harabe bıraktı: Evlerin zemininde çökme başladı /04 Şubat 2018 21:45

Gizemli kazı ardında harabe bıraktı: Evlerin zemininde çökme başladı

Mersin'de 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren gizemli kazının ardından evlerin zeminde çökmeler oldu.

SHABER3.COM

Mersin Tarsus'ta Türkiye'nin günlerce konuştuğu gizemli kazı ardında harabe bıraktı.

 4 evin ortak avlusunda 1 yıl süren ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'de bitirilen kazı alanındaki evlerin zeminde çökmeler oldu.

Çalışmanın ardından toprakla kapatılan çukur çöktü. Çökme ile sadece dikey değil, güneye doğru kazı çalışması yapıldığı da odaya çıktı. Bu nedenle avlunun güney tarafında bulunan eski evin yıkılmaması için konulan demir destek kirişler de çökme nedeniyle eğildi. Sokaktaki bazı evlerin ihata duvarlarında da çatlaklar oluşmaya başladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gizemli kazı ardında harabe bıraktı: Evlerin zemininde... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:35:07