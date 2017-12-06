Samanyolu Haber /Gündem / Giuliani ile Mukasey’i avukat olarak tutmasının nedenini açıkladı /06 Aralık 2017 00:09

Giuliani ile Mukasey’i avukat olarak tutmasının nedenini açıkladı

ABD’deki davada tanık olan Reza Zarrab 5. kez tanık kürsüsüne çıkarak ifade veriyor Avukatların sorularını cevaplayan Zarrab ilginç bilgiler veriyor

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.  Zarrab’ın savcılık ifadesi bitti. Zarrab’ın davanın tek tutuklu sanığı Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avutatları tarafından sorgulanması başladı. Çapraz sorguyu Atilla’nın avukatları Cathy Fleming ve Victor Rocco yapıyor.

Duruşmada Zarrab davadan sonraki herhangi bir aşamada yeni bir kefaletle serbest kalma başvurusu yapılabileceğini söyledi.

Zarrab: Atilla’ya hiç  rüşvet vermedim

Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı Cathy Fleming’in çapraz sorgusunda Zarrab’la geçen diyalog ise ilginçti. Fleming’in Zarab’a “Atilla’ya hiç rüşvet vermediniz, değil mi?” sorusuna, “Hayır, Atilla’ya hiç rüşvet vermedim.” cevabını verdi.

İkili arasında geçen diyalog şöyle;

Soru: Ve Atilla sizden hiç para istemedi?

Cevap: Doğru, Atilla benden hiç para istemedi.

Soru: Sizden hiç bir zaman hoşlanmadığının farkında mıydınız?

Cevap: Evet, doğru.

Soru: Ve Halkbank ile iş yaptığınız dönemde, Atilla’yı Süleyman Aslan’a şikayet ettiniz.

Cevap: Bazen efendim.

Duruşmada Rıza Zarrab’ın, Savcılarla anlaşma tarihini Ağustos 2017 olduğu açıkladı. Zarrab bu tarihten itibaren avukatlarının görüşmelere başladığını söyledi.

Duruşmada ayrıca Zarrab’ın Süleyman Aslan’la bir telefon konuşmasında Atilla için “çarka çomak sokan biri” dediği belirtiliyor.

Zarrab, Giuliani ile Mukasey’i avukat olarak tutmasının nedenini açıkladı

Zarrab siyasi bağlantıları olan iki avukatı serbest kalmak için tuttuğunu kabul etti. Reza Zarrab’ın avukatlarından birisi, eski New York Belediye Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasındaki önemli destekçilerinden Rudy Giuliani, diğeri ABD’nin eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’di. Giuliani ve Mukasey’in adları, dava sürecinde en çok AKP Lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları gizli görüşmeyle gündeme geldi. Giuliani Türkiye’deki temasları sırasında Erdoğan’la da görüştüğünü söyleyerek, uzlaşı için zemin arayışında olduğunu belirtmişti.

Atilla: Biraz daha sabredin yarın konuşacağım

Duruşmada öğle yemeği arasına çıkarken kronos.news’ten Orhan Kurt’un  “Atilla bey davanın gidişatı ile ilgili herhangi bir yorumda bulunacak mısınız?” sorusuna Mehmet Hakan Atilla gülümseyerek “Biraz daha sabredin, yarın zaten konuşacağım” şeklinde cevap verdi.
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