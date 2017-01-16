Samanyolu Haber /Gündem / Git tiyatroya gol yerine kapak izle /16 Ocak 2017 11:36

Git tiyatroya gol yerine kapak izle

Dün oynanan Fenerbahçe-Adanaspor maçı sonrası, başkan Aziz Yıldırım'ın sözlerinin 'tiyatro' ile ilgili bölümlerine, oyuncu Şevket Çoruh'tan tepki geldi.

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Şevket Çoruh, Aziz Yıldırım’ın sözlerine tepki gösterdi

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Adanaspor maçının 2-2 berabere bitmesinin ardından Klüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklamaları tepki çekti. Yıldırım’ın “Her gün tiyatro oynarsın, başka bir şey olmaz. Sizin torunlarınızın da yapacağı başarı tesadüf olur. Devamlılık arz edemezsiniz. Her şeyi TL’ye çevirelim diyorlar. Bizden stat kirası alıyorlar, dolarla” sözlerine Şevket Çoruh da tepki gösterdi.

“GOL YERİNE, KAPAK İZLERSİN”



‘Her gün tiyatro’ diyen Yıldırım’a Çoruh, “Tiyatro adının kötü kullanılmadığı bir basın açıklaması yok.Arada stad yerine Kadıköy’deki tiyatrolara git Aziz başkan gol yerine kapak izle” dedi.
Geçtiğimiz günlerde mecliste çıkan kavgayı yatıştırmak isteyen başkan vekilinin ‘burası tiyatro sahnesi değil’ sözleri de tiyatrocular tarafından tepki çekmişti.
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