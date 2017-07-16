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Girit adasında 5.4'lük deprem
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Girit adasında 5.4'lük deprem
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16 Temmuz 2017 09:43
Girit adasında 5.4'lük deprem
Akdeniz'de saat 23.30'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu.
SHABER3.COM
Akdeniz'de merkez üssü Girit Adası olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu depremin ardından 4 ve 3.5 büyüklüğünde 2 deprem daha oldu. Deprem Türkiye'de kıyı şeridinde hissedildi
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