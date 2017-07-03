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Girit açıklarında 4.7'lik deprem
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Girit açıklarında 4.7'lik deprem
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03 Temmuz 2017 17:45
Girit açıklarında 4.7'lik deprem
Akdeniz'de deprem kaydedildi
SHABER3.COM
Akdeniz'de Girit adası açıklarında 4.7'lik deprem kaydedildi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Türkiye'de de hissedildi
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