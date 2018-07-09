Samanyolu Haber /Gündem / Giresun'da çatışma: Bir asker şehit /09 Temmuz 2018 14:18

Giresun'da çatışma: Bir asker şehit

Giresun’un Güce ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

SHABER3.COM

Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkiinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çatışma sonrası ağır yaralanan uzman çavuşun şehit olduğu öğrenildi.

PKK’nın Karadeniz yapılanması bölgede zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya giriyor. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda bu sabah erken saatlerde PKK’lı bir grup ile sıcak temas sağladı. Temas sonrası çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı. Ağır yaralanan uzman çavuş ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma bölgesine çok sayıda tim sevk edildi.

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