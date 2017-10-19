Samanyolu Haber /Gündem / Giderayak ne var ne yok satılığa çıkardı /19 Ekim 2017 09:54

Giderayak ne var ne yok satılığa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili istifa tartışmaları sürerken, Gökçek'in önceki gün Altındağ, Pursaklar, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ve Mamak’ta bulunan 41 parseli satışa çıkardığı ileri sürüldü.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, konut, ticaret merkezi, konut dışı kentsel çalışma alanları olarak belirtilen satışların muhammen bedeli toplam 353 milyon 353.000 lira olarak belirtildi.

Satışlara ilişkin ihale kararları Resmi Gazete'de yayınlanırken, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı bu ihalelerle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece son 6 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira değerinde arazisini satmış oldu. Bu arsalar arasında ASKİ'nin 142.000 metrekare büyüklüğündeki arazisi, Akyurt'taki fuar alanı, Gölbaşı'ndaki golf sahası ile çok sayıda mesken ve konut alanı da bulunuyor.
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