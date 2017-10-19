Giderayak ne var ne yok satılığa çıkardı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, konut, ticaret merkezi, konut dışı kentsel çalışma alanları olarak belirtilen satışların muhammen bedeli toplam 353 milyon 353.000 lira olarak belirtildi.





Satışlara ilişkin ihale kararları Resmi Gazete'de yayınlanırken, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı bu ihalelerle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece son 6 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira değerinde arazisini satmış oldu. Bu arsalar arasında ASKİ'nin 142.000 metrekare büyüklüğündeki arazisi, Akyurt'taki fuar alanı, Gölbaşı'ndaki golf sahası ile çok sayıda mesken ve konut alanı da bulunuyor.