Gıda fiyatları küresel olarak dipte... Türkiye hariç!

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ekim’de yüzde 1.3 ve bir sene öncesine göre ise yüzde 8.5 düşerek Kasım’da 160.1 puan oldu. Gıda emtiaları grubunun uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiminin göstergesi olan endeks Mayıs 2016’dan itibaren şu an en düşük seviyesinde. Beş fiyat endeksinden sadece şeker yükselirken diğer dört alanda düşüş görüldü.







FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise Ekim’de yüzde 5.7 oranındaki düşüşle son 12 yılın en alt seviyesine geriledi. Buğday, iri taneli ve pirinci de kapsayan FAO Hububat Fiyat Endeksi de buğdaydaki arz fazlalığını, mısır ve yeni gelen pirinç mahsülü arasındaki yoğun ihraç rekabetini de etkisiyle yüzde 1.1 oranında düştü.





FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, geniş ihraç arzındaki yükselen mev stokları özellikle Yeni Zelanda‘dan tereyağ, peynir ve süt tozundaki fiyat kotasyonlarında azalmaya neden olarak, Ekim’den itibaren yüzde 3.3 oranında gerileyerek ardışık altı aylık düşüşünü kaydetmiş oldu.





FAO Şeker Fiyat Endeksi’nde ise bu ay yüzde 4.4 oranında yükselişle düşüş eğilim sona erdi.





TÜRKİYE'DE FİYATLAR AKSİNE ARTIYOR



