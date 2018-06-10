Gıda enflasyonu... Türkiye'de fiyatlar bir ayda dünya ortalamasının 10 katı yükseldi!

Küresel gıda fiyatları artışı ile Türkiye’de gıda fiyatları artışı arasındaki makas devam ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) yapılan açıklamaya göre uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.2 artarak 176.2 puana yükseldi. Türkiye’de ise gıda enflasyonu yüzde 11 olarak kaydedildi.





Cumhuriyet gazetesinden Gamze Bal’ın haberine göre küresel gıda fiyatlarının yükselmesinde süt ürünleri fiyatlarında izlenen belirgin artış etkili oldu. Temel tahılların ve süt ürünlerinin fiyatlarında dünya çapında yükseliş yaşanırken, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarında düşüş görüldü. Türkiye’de ise mayıs ayı gıda enflasyonu yüzde 11 oldu.





TL’DEKİ KAYIP ETKİLİ OLUYOR





Türkiye’de gıda fiyatları çok uzun zamandır yüksek seyrediyor. Bu durum hem enflasyon verilerine hem de market fiyatlarına yansıyor.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıllık en yüksek artış, yüzde 21.65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmişti. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul enflasyon verilerine göre ise geçen ay yüzde 24.83 ile fiyatı en fazla artan ürün ıspanak olmuştu.





Uluslararası Gıda fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilim yokken Türkiye’de yükseliş görülmesinin yerel gerekçelerden kaynaklandığını belirten FAO Kıdemli Ekonomisti Abdolreza Abbassian, BBC Türkçe servisine yaptığı açıklamada “Türkiye’de Gıda fiyatlarının dünya fiyatlarına göre negatif ayrışmasının ilk nedenlerinden biri TL’deki değer kaybı” ifadelerini kullandı.