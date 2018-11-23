Gezici: AKP'nin oyu %34-35 bandında, kaçan oylar MHP'de

Murat Gezici, Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuştu. "AKP'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesi seçimi tek başına kazanamayacağı gösteriyor" görüşünü dile getiren Gezici, "Ekonomik sıkıntılar, terör sorununun çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik problemi, yargı ve hukukun işlemesi gerektiği gibi işlememesi gibi sorunlar AKP'nin oyunun düşmesine neden oldu" ifadesini kullandı.
"Bu sorunların devamlılığı AKP'yi yüzde 40'ın altında itiyor. AKP bu riski almamak için MHP ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. AK Parti birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti" diyen Gezici, şöyle devam etti:
— MHP ile Kürt seçmene yaklaşımları farklı. Özelilkle büyük şehirlerde AKP'nin oyu düşüyor. MHP'siz İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok. AKP'nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 — 18'e çıkarmış durumda. Bu anlamda kritik oy oranına sahip olan MHP ile AKParasında işbirliği kaçınılmazdı.Bu iki partinin şu anda toplam oy oranı ise yüzde 51-52 bandını oluşturuyor. AKP birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti. MHP ile Kürt seçmeni buna bir örnek.
— MHP'nin desteklediği ‘andımız' meselesi de öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan andımız meselesinde verilen kararı neden eleştirdi? AKP'nin yerel seçime yönelik politikalarından biri buydu. MHP Türkçülük yaparsa benim Kürt seçmenim olumsuz etkilenir diye düşünüyor. Ancak geçen gün Rusya Devlet Başkanı Putin ile tanıttığı ‘Türk Akımı' projesinin adının Türk olması kimseyi rahatsız etmedi. Aslında bu projede yerli ve milli hiç bir durum yokken ‘Türk' ibaresi kullanılıyor. Türkiye'nin Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz aktaracağı bir projeye biz sadece lojistik destek sağlıyoruz. AKP, bir yandan MHP ile kaybettiği Kürt seçmeninin oyları andımız ile kazanmaya çalışırken bir yandan da Türk Akımı projesi ile Türkçülüğü vurguluyor.
AKP’NİN MHP İLE İTTİFAK YAPMASI KÜRT SEÇMENİ ETKİLER Mİ?
-Atlanmaması gereken bir gerçek, AKP ve MHP ittifakının İstanbul’daki Kürt seçmeni ürkütebileceği gerçeği. AKP burada stratejiyi doğru konumlandırmalı. AKP’ye oy veren Kürt seçmeninin Erdoğan’a olan bağlılığı konusunda bir sıkıntı bulunmuyor. Ancak MHP ile yapılacak olan ittifakın önemli bir oy değişimine sebep olacağı düşünülüyor. İttifakın özenli bir dil kullanması bu noktada çok önemli. Ülkenin genelinde Kürt seçmenin yüzde 65’i ilk tercih olarak AKP’ye oy veriyor. Muhafazakar Kürt seçmen HDP’nin marjinal dilinden dolayı oy vermiyor. HDP Türkiye partisi olma fırsatını değerlendiremedi.
-CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA DA İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR. BU İTTİFAKI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
-Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi yüzde 50 oy oranını zorunlu hale getirdi ve bu nedenle benzer çizgilerdeki siyasi partilerin bir araya gelme durumu ortaya çıktı. AKP ve MHP tabanı ile CHP ve İYİ Parti tabanının kendi içindeki birbirine yakınlığı ve geçişlerinin kuvvetli olması sebebiyle ittifaklar bir siyasi zorunluluk haline geldi. CHP-İYİ Parti cephesinde de bundan sonraki dönemde ittifak devam edecektir. Ancak İYİ Parti içinde ittifakı istemeyen yöneticiler var. Bu durum gelecekte parti içinde çatışmaları doğurabilir. CHP’nin HDP ile dirsek temasını kesmesi İYİ Parti için önemli. Çünkü HDP, İYİ Parti’nin kırmızı çizgisi. İYİ Parti Ankara’da ısrarcı da olsa CHP orayı veremez çünkü oy oranı Türkiye genelinde çok düşer. Mersin’i İYİ Parti’ye verebilirler. Doğu illerinden özellikle kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde AKP lehine değişiklik yaşanabilir. Tunceli özelinde de CHP lehine bir belediye değişimi olabilir. Bunun yanı sıra İstanbul ve Ankara’da HDP seçmeninden iktidar bloğunun karşısındaki adaylara sonuçları etkileyebilecek oranda oy geçişi olabilir.
-MİLLET İTTİFAKI SEÇİM SÜRECİNDE NASIL BİR YOL İZLEMELİ?
-Millet İttifakı Muğla, Adana, Manisa ve Eskişehir’de doğru adaylar çıkaramazsa kazanamaz. Mevcut oylarının da altına düşerler. Eğer ki doğru adayla çıkarsalar İstanbul ve Ankara’yı da alabilirler. CHP her seçimde Türk milliyetçisi ve muhafazakar bir aday gösterirsem seçmeni kendime çekebilirim diye düşünüyor. Ancak bu bir tuzaktır. Metropol şehirlerde bu profilde aday çıkarırsa kaybeder ki CHP bunu her seçimde deneyen bir parti. Üsküdar’da bir müftüyü aday olarak göstermişti ve 40 bin seçmen sandığa gitmedi. Seçmenini küstürüyor. Seçmen ulaşılabilir ve şeffaf belediye ister, adayların hangisinin daha dindar olduğunu bilmesi onun için bir şey ifade etmez. Önce vatandaşın sorunlarını konuşmaları gerekiyor. Millet İttifakı’nın çerçevesinden bakılacak olursa ana propagandanın ekonomik kriz ve halk üzerindeki yansımaları ile hukuk ve demokrasi alanında meydana gelen sıkıntıların dile getirilmesi olmalı. Ayrıca dış politikada meydana gelen hataların ülkemizdeki yansımaları gibi hususlarda meydanlarda dile getirilecektir. CHP-İYİ Parti ve HDP’nin üçlü ittifak yapması merkez seçmeni olumsuz anlamda etkiler. Türkiye’nin böyle bir ittifaka henüz hazır olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
-YEREL SEÇİMLERDE HDP’NİN ROLÜ NE OLACAK?
-Türkiye’de kendisini Kürt olarak tanımlayanların oranı yüzde 20’dir. Bu oranın yüzde 65’i halen AKP’ye oy verirken sadece yüzde 25’i HDP’ye oy veriyor. Geriye kalan kısım ise diğer partilere dağılıyor. Millet İttifakı, HDP seçmenini kazanabilmek için marjinal bir dil kullanıldığında merkez seçmeni ürküttüğü aynı zamanda AKP ve MHP’nin içinden de oy alamadığı görülüyor. HDP Türkiyeleşememiştir. Kendi tabanının ihtiyaçlarına karşılık veremiyor. Örneğin, seçmeninin büyük bir kısmı dindar ve muhafazakarken HDP, 7 Haziran seçim beyannamesinde iktidar olursak “Diyaneti kaldıracağız” dedi. Referandum yapsak topluma sorsak yüzde 95’i Diyanet kapatılmasın der. Ülkenin değerleri üzerinde siyaset yapması değil toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Bunu yapamadığı için HDP dar bir alana sıkışıyor. Kürtleri esasen temsil edemiyor. Dini ve manevi duygularını AKP’nin tamamladığı düşünen kürt seçmen oyunu AKP’ye veriyor.