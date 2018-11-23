Gezici: AKP'nin oyu %34-35 bandında, kaçan oylar MHP'de

Murat Gezici, Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuştu. "AKP'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesi seçimi tek başına kazanamayacağı gösteriyor" görüşünü dile getiren Gezici, "Ekonomik sıkıntılar, terör sorununun çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik problemi, yargı ve hukukun işlemesi gerektiği gibi işlememesi gibi sorunlar AKP'nin oyunun düşmesine neden oldu" ifadesini kullandı.







"Bu sorunların devamlılığı AKP'yi yüzde 40'ın altında itiyor. AKP bu riski almamak için MHP ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. AK Parti birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti" diyen Gezici, şöyle devam etti:





— MHP ile Kürt seçmene yaklaşımları farklı. Özelilkle büyük şehirlerde AKP'nin oyu düşüyor. MHP'siz İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok. AKP'nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 — 18'e çıkarmış durumda. Bu anlamda kritik oy oranına sahip olan MHP ile AKParasında işbirliği kaçınılmazdı.Bu iki partinin şu anda toplam oy oranı ise yüzde 51-52 bandını oluşturuyor. AKP birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti. MHP ile Kürt seçmeni buna bir örnek.





— MHP'nin desteklediği ‘andımız' meselesi de öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan andımız meselesinde verilen kararı neden eleştirdi? AKP'nin yerel seçime yönelik politikalarından biri buydu. MHP Türkçülük yaparsa benim Kürt seçmenim olumsuz etkilenir diye düşünüyor. Ancak geçen gün Rusya Devlet Başkanı Putin ile tanıttığı ‘Türk Akımı' projesinin adının Türk olması kimseyi rahatsız etmedi. Aslında bu projede yerli ve milli hiç bir durum yokken ‘Türk' ibaresi kullanılıyor. Türkiye'nin Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz aktaracağı bir projeye biz sadece lojistik destek sağlıyoruz. AKP, bir yandan MHP ile kaybettiği Kürt seçmeninin oyları andımız ile kazanmaya çalışırken bir yandan da Türk Akımı projesi ile Türkçülüğü vurguluyor.



