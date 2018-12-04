Gezi soruşturmasında 1 haftada 120 kişiye dava açıldı

Gezi eylemleri kapsamında 1 hafta içerisinde 120 şüpheli için 6 ayrı dava açıldığı öğrenildi. 600 kişi hakkında da soruşturmanın devam ettiği bildirildi.





Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, kasım ayının son haftasında kentteki Gezi olaylarıyla ilgili 120 şüpheli için altı ayrı dava açtı.





63 şüpheli hakkında düzenlenen son iddianamede şüphelilere ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamaları yöneltildi.





İddianamede suçlama tarihi 2 Haziran 2013 olarak yer aldı.





Yaklaşık 600 kişi hakkında Gezi soruşturmasının ise devam ettiği bildirildi.