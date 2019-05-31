Gezi olaylarının yıl dönümünde Taksim Meydanı kapatıldı

Haziran Direnişi’nin 6. yıldönümünde Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelen grup basın açıklaması yaptı.
Taksim Meydanı polis tarafından kapatılırken TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde toplanan grubun önü de İstiklal Caddesi’ne çıkan Meşelik Sokak'ta polis kalkanlarıyla kesildi.
“Gezi umuttur, umut bitmez. Karanlık gider, Gezi kalır” yazılı pankart açan grup, ”Gezi yargılanamaz", "Hepimiz gezideydik", "Biz Geziciyiz, siz gidicisiniz" dövizleri taşıdı.
Direnişte yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşındığı eylemde Taksim Dayanışması üyeleri, polis barikatının önünde bir basın açıklaması yaptı.