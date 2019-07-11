Gezi davasının mahkeme başkanı değişti

Hakim ve Savcılar Kurulu, HSK Yetki Kararnamesi'ni yayımladı. Yayınlanan kararnameye göre, Gezi Davası'nın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı değişti. Buna göre hâkim Utku Ercan'ın yerine hâkim Mahmut Başbuğ görevlendirildi.





Hakimler Savcılar Kurulu’nca geçtiğimiz aylarda 3 bin 358 adli 364 idari olmak üzere 3 bin 722 yargı mensubunu kapsayan Yaz Kararnamesi yayınlanmıştı. Bu kararname ile birçok hakim ve savcının görev yeri değiştirilmişti. Yaz Kararnamesi ardından ise gözler HSK tarafından yayınlanacak Yetki Kararnamesi’ne çevrilmişti. Yargı teşkilatının bir süredir beklediği Yetki Kararnamesi yayınlandı. Hakimler ve Savcılar tarafından yayınlanan Yetki Kararnamesi’nde görev yerleri değişen hakimlerin adliyelerdeki yetkileri belirlendi.





Kararnamede Gezi Davası'nın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı hakim Utku Ercan'ın yerine hakim Mahmut Başbuğ atanması dikkat çekti. Daha önce Silivri'de hakim olan Mahmut Başbuğ, 2017 yılında İstanbul Hâkimliğine atanmıştı.





Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca, (HSK) birinci bölge adli yargı ve bazı yer idari yargı hakimleri ile bazı yer bölge idare mahkemesi üyelerinin müstemir(süresiz) yetkileri incelenerek yeniden belirlendi. HSK Birinci Dairesinin kararı, kurulun internet sitesinde yayımlandı. Karar ile adli yargı birinci bölgede 1915, idari yargı ilk derecede 291 hakimin, bazı yer bölge idare mahkemelerinde ise 57 üyenin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlenmiş oldu.