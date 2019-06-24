Samanyolu Haber /Gündem / Gezi davası başlıyor: Kavala ilk kez hakim karşısına çıkacak /24 Haziran 2019 09:34

Gezi davası başlıyor: Kavala ilk kez hakim karşısına çıkacak

Gezi Parkı iddianamesinde suçlanan 16 şüphelinin yargılaması bugün başlıyor. Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu olan Osman Kavala ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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2013'teki Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 şüphelinin yargılanmasına bugün Silivri'de başlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Kavala'nın yanı sıra şüpheli olarak Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı, Can Dündar, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman da yer alıyor.

16 isim için 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' ve ' Gezi olaylarını finanse etmek' suçlamalarıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Dava kapsamında, Osman Kavala ve Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Aksakoğlu halen tutuklu. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Osman Kavala, 18 Ekim 2017'de gözaltına alınmıştı. Yiğit Aksakoğlu ise aynı soruşturma kapsamında sivil toplum aktivistlerine yönelik 16 Kasım 2018'de yapılan operasyonun ardından cezaevine gönderilmişti.
657 sayfalık Gezi iddianamesinde 746 müşteki yer alıyor. Müştekiler arasında Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 61. hükümetin bakanları da bulunuyor.

Davada 16 sanığın çeşitli suçlardan ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri de isteniyor.
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