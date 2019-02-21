Gezegenlerin sıralanışıyla bugün deprem bekleyen araştırmacı iddialı: Büyüklüğü 8 olur!

Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets isimli araştırmacı, mega deprem tahminini duyurdu.







Daha önce de çarpıcı iddialarıyla gündeme gelen araştırmacı, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets'in tespitlerine göre 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı. Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.





Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu kez mega deprem için net tarihi verdi. Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. 'Yeni nesil deprem tahmincisi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.





19 ve 21 Şubat tarihleri kritik günler olarak bildirildi.





Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor. Hoogerbets'in iddiaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor olsa da birçok uzman, depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.





Örneğin ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığı yönünde açıklamasıyla bu gibi iddialara yanıt verdi. Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtti.