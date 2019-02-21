Samanyolu Haber /Gündem / Gezegenlerin sıralanışıyla bugün deprem bekleyen araştırmacı iddialı: Büyüklüğü 8 olur! /21 Şubat 2019 10:38

Gezegenlerin sıralanışıyla bugün deprem bekleyen araştırmacı iddialı: Büyüklüğü 8 olur!

Dünya medyasında 'Deprem medyumu' olarak tanınan deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets'in iddiasına göre gerçekleşecek olan mega depremin kesin tarihi 21 Şubat. Hoogerbeets'in bir diğer kritik iddiası ise depremin büyüklüğünün en az 8 olacağı yönünde.

SHABER3.COM

Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets isimli araştırmacı, mega deprem tahminini duyurdu.

Daha önce de çarpıcı iddialarıyla gündeme gelen araştırmacı, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets'in tespitlerine göre 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı. Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu kez mega deprem için net tarihi verdi. Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. 'Yeni nesil deprem tahmincisi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.

19 ve 21 Şubat tarihleri kritik günler olarak bildirildi.

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor. Hoogerbets'in iddiaları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor olsa da birçok uzman, depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.

Örneğin ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığı yönünde açıklamasıyla bu gibi iddialara yanıt verdi. Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gezegenlerin sıralanışıyla bugün deprem bekleyen araştırmacı... Sonraki Haber >>

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:34