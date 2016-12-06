Samanyolu Haber /Ekonomi / Getir de nasıl getirirsen getir, sorgu sual yok /06 Aralık 2016 13:35

Getir de nasıl getirirsen getir, sorgu sual yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal "Yurt dışından varlığını Türkiye'ye getiren vatandaşlar için hiçbir soruşturma, araştırma olmayacak" dedi. Türkiye'nin karapara cenneti olmasından korkuluyor

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Maliye Bakanı Naci Ağbal Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Varlık Barışı'na dair açıklama yapan Ağbal konuya dair, "Geçmişe doğru hiçbir soru sormayacağız, vatandaş varlığını getirdiği anda diyoruz ki 'bu para size aittir', hiçbir soruşturma araştırma yok. Yeter ki bunu kayda alın" ifadesini kullandı.

Finans sistemi içinde yurtdışında vatandaşa ait önemli bir varlık olduğunu belirten ve tebliğdeki düzenlemelerin kanuna aykırı olmadığını söyleyen Ağbal, "Vatandaşlar da aslında bu konjonktürde paralarını Türkiye'ye getirmek istiyor, bu konuda devletin verdiği sözleri düzenleme olarak bilmek istiyorlar. Tebliğdeki düzenlemeler kanuna aykırı değil. İlk defa varlık barışı kanunu çıkarmadık. Tebliğdeki bazı düzenlemeler bundan önceki varlık barışı tebliğleriyle aynı hükümleri içeriyor" dedi. Ağbal varlık barışını gerekirse uzatabileceklerini ifade etti.

TÜRKİYE KARA PARA CENNETİ OLUR

Uzmanlar kayıt altına alınmamış ve nasıl temin edildiği bilinmeyen paraların Türkiye'ye sorgusuz sualsiz getirilmesinin ekonomiye önemli bir katkısının olmayacağı görüşünde. Daha önce zaten defalarca Varlık Barışı düzenlemesi yapan ve yurtdışından para getirmenin önünü açan AKP hükümetinin bu anlamda zaten vatandaşın parasını ülkeye daha önce çektiği, artık varlıklarını getirecek Türk vatandaşlarından çok kara parasını sisteme sokmaya çalışan kişilerin bu düzenlemeden yararlanacağını düşünüyor. Bunun ise uzun vadede Türkiye'nin başını ağrıtacağını ifade eden uzmanlara göre finansal suçlarla mücadele eden ülkelerin Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulunuyor
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