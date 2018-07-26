Gerilim büyüyor... Çavuşoğlu'ndan ABD'ye cevap geldi

''Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz'' diyen Çavuşoğlu ''Hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir, istisnası yoktur'' diye yazdı.







Dışişleri Bakanlığı da ''?Kimse Türkiye'yi tehdit edemez, kimse Türkiye'ye emir veremez'' açıklamasını yaptı.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:





''Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez.''





''Ülkemiz, ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD yönetiminin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.''





''Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD yönetimini bir an önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.''