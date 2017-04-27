Gerginlik var, Türkiye Almanya'dan eli boş dönüyor

Türkiye yine Almanya’dan ekonomik yardım istiyor’ başlığıyla Bild gazetesinde çıkan haberde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in “İlişkilerde normalliğe dönme zamanının gelmesi gerektiğini düşünüyorum” sözlerine yer verilmişti.





Habere göre, Washington’daki G20 buluşmasında zayıflayan Türkiye ekonomisini canlandırmanın yollarının ele alındığını kaydeden Şimşek, “Bunun için Almanya’ya ihtiyacımız var” dedi.





Şimşek, Bild’i yalanlayarak “Ekonomik yardım değil, işbirliği önerdim” demişti.





Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Alman hükümeti, Türkiye-Almanya ilişkilerindeki ‘gerginlik’ dolayısı ile Türkiye’ye ekonomik desteğin şimdilik gündemde olmadığını açıkladı.





Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının yanı sıra ikili ilişkilerde bir dizi başka sorunlu konuların da bulunduğuna işaret ederek, bunun ekonomik yardımlarla ilgili tartışmalarda kendilerini ihtiyatlı olmak durumunda bıraktığını söyledi.